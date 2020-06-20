為讓孩子擁有多元暑假活動，台中市運動局與所轄管各國民運動中心、港區運動公園及台中市體育運動與表演藝術文化發展協會、迪卡儂北屯店等單位，策畫豐富多元運動夏令營，推出多種優惠方案，鼓勵民眾落實防疫時，從事有益身心健康的體育活動。

運動局表示，南屯國民運動中心推出籃球、羽球、游泳專項密集班，以及綜合籃球、羽球、游泳、足球及桌球的夏令營活動，並提供暑假作業課輔服務。

此外，朝馬國民運動中心則開設西洋劍、樂樂棒球、飛盤、籃球、熱舞、體能等豐富的綜合運動課程，加上有趣的運動英文、歡樂的氣球造型、神奇的魔術和黏土創作，給孩子不一樣的暑假。

北區國民運動中心設計游泳、籃球、羽球、桌球、足球等單項活動，依其運動空間的獨特性，提供射箭、潛水、SUP立槳等特殊選擇；此外，綜合活動課程內容更添加拳擊、滾球、躲避球、體操、飛盤、足壘球、樂樂棒、匹克球、美式足球、跳繩等項目，融入戲劇、雜耍、魔術等表演課程，讓學員透過肢體活動，培養自信、促進學習動力。

運動局表示，港區運動公園夏令營，除有籃球、羽球、飛盤、舞蹈、桌球等動態體育活動，加入益智桌遊、趣味闖關、戶外參訪及暑假作業輔導等。

值得一提的是，台中市體育運動與表演藝術文化發展協會與迪卡儂北屯店合作，安排七梯次課程，結合足球、體操、飛盤、跳繩、酷跑、街舞、棒壘球、地板運動、田徑、飛鏢等，結業時由學員發表成果，讓孩子展現自我。

(中時 )