詹男媽媽在記者會中神情哀戚、頻頻拭淚。（譚宇哲攝）

北市21歲詹姓男子本月至陸軍第六軍團206旅關西營區服12天補充兵役，原本20日就要退伍，卻在當天清晨約5時20分被發現猝死寢室床上，家人今悲痛指控，詹男凌晨2時30分疑似就出現呼吸困難症狀，同寢鄰兵曾通報部隊長官，長官巡視後未確認詹的身體狀況即離去，痛批軍方「草菅人命！」

詹男的父親不滿兒子過世後，軍方三緘其口，未給任何交代，憤而向北市議員潘懷宗陳情，今天率詹男的親友及軍中同袍共20多人到北市議會舉行記者會，高掛「退伍當天出憾事，家屬要求軍方給交代」布條，詹男媽媽頻頻拭淚，場面哀戚，有軍中同袍更激憤地在現場灑金紙，大罵「草菅人命」

詹父表示，兒子身體一向很好，沒有痼疾，19日清晨他接獲軍方通知趕赴軍營，看到兒子屍體覺得有異狀，便對兒子的屍體說「如果受到委屈，想辦法告訴我」，突然兒子的左肩胛竟冒出一滴血，讓他的淚水也跟著潰堤。

同寢鄰兵指出，詹男服役期間表現正常，19日跟同袍們白天一起做操、打籃球、上課，晚上還一起唱歌慶祝結訓，並無飲酒，過程中都沒有表示身體不適。

20日凌晨2時許，詹男發出呼吸困難的聲響，同袍聽到後向值班排長反映，排長2時30分左右查看時，詹男呼吸已恢復平順，排長要求鄰兵協助詹翻身後便離去；不料清晨5時許鄰兵叫詹起床時，詹已身體冰冷、沒有呼吸心跳。

詹父及詹男阿姨皆質疑，值班排長凌晨已知道詹男身體有異狀，為何不將詹男叫醒，確認意識是否清醒或身體有無不適，立即做適當處理？

潘懷宗表示，詹男家裡是中低收入戶，高職畢業後就在網路公司工作貼補家計，日前向北市兵役局申請到補充兵役，沒想到6月8日到20日短短12天的役期，在最後一天發生憾事，軍方卻掩蓋真相不對家屬說明，讓家屬無法接受。

兵役局副局長杜英輝表示，會盡最大努力請律師協助家屬，詹男相關保險適用軍保，已請部隊處理，近期市府會先提供家屬4萬元慰問金，後續相關慰問、喪葬費用會等國防部核定後補發。

(中時電子報)