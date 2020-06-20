國內新冠肺炎疫情趨緩，行政院為了解救疫情期間，產業間受到的衝擊，7月15日發送振興三倍券，藉此刺激過內消費市場。振興三倍券官網今（20）日正式上線，民眾1000元可換3000元，網站中記錄領取三倍券的四種方式，以及通路、優惠合作商家。

目前有4種通路可領取，紙本券、信用卡、電子票證及行動支付，根據《ETtoday》報導，百貨公司、夜市、行動支付、銀行信用卡已公布加碼活動，讓民眾有多種選擇更多優惠。

遠東百貨：專櫃特惠，3000元三倍券最高可換到6000元商品。

微風百貨：結帳回饋、點數加碼、滿額抽獎。

Global Mall環球購物中心：滿額贈送APP點數。

台北寧夏夜市：三倍券可換50元小面額抵用券，不用擔心找零問題，另外消費滿額可獲贈品與抽獎。

桃園觀光夜市、中壢觀光夜市、八德興仁花園夜市、龍潭觀光夜市：200元三倍券可換400元桃園夜市券。

花蓮東大門夜市：有多種三倍券套餐組合，1張200券最高能吃倒300元套餐。

振興三倍券將於7月15路上路。（圖／報系資料照）

台北市：持敬老卡、愛心卡民眾，三倍券綁定悠遊卡，加碼回饋1000元回存金。

桃園市：200元券至觀光工廠可放大為300元，500元券換2張桃園棒球場內野全票（價值800元）。

台灣Pay：綁定三倍券累積消費滿3000元，加碼1000元回饋金，還可參加百萬汽車抽獎活動。

橘子支：消費滿3000元可領2000元儲值金，再加碼贈200元的零用金。

街口支付：綁定指定帳戶最高回饋100元，指定活動享10%現金回饋。

彰化商業銀行：前1萬名消費滿額者，享回饋金200元。

中華郵政：限量3萬名，消費滿額回饋10%（300元）。

安泰商業銀行：核卡後45日內累積消費達1500元，可獲得紅利點數5000點（可兌換刷卡金150元）。

國泰世華商業銀行：康是美、遠東SOGO百貨、EZTable等通路刷卡消費滿額，最高享15%回饋（限量回饋）。

中華郵政：限量3萬名，消費滿額回饋10%（300元）。

台灣樂天信用卡：前1萬名消費滿額者，享刷卡回饋100元。

滙豐（台灣）商業銀行：前1萬5000名消費滿額，回饋10%（300元）。

渣打國際商業銀行：消費滿額回饋金100元。

第一商業銀行：限量1萬名，回饋10%（300元）。另指定通路最高享賺26.6%回饋。

台灣新光商業銀行：前1萬5000名登錄卡友，於7/1～9/30單筆刷滿額，回饋330元刷卡金（每人限回饋1次）。7/1～9/30，指定11家多元行動支付刷卡消費，且於銀行網頁完成登錄，加碼8%回饋（正附卡合併計算，每戶限回饋1次、每月上限200元）。

星展（台灣）商業銀行：消費滿額（限分期零利率交易）加碼回饋300元，於4大類消費全面優惠，再享最高回饋500元。天天刷星展卡每筆888元，7/1～9/30加碼天天抽刷卡金1萬元。

合作金庫商業銀行：前1萬名消費滿3000元送200元、前5000名滿5000元再贈100元。

日盛國際商業銀行：消費滿額前1000名，享加碼回饋150元。綁定台灣Pay（金融卡及信用卡合計）進行QR Code掃碼，消費滿額前1200名用戶享回饋金300元。

永豐商業銀行：消費滿額享10%加碼回饋，最高送300元，刷幣倍卡享最高18%（限登錄前1萬名）。

高雄銀行：消費滿額前2000名，加碼回饋300元；指定通路最高加碼再5%回饋。

經濟部臉書公布三倍券綁定信用卡使用方式。（圖／翻攝自臉書）

彰化商業銀行：首刷達3000元或不限金額任刷5筆，送500元刷卡金。

台新國際商業銀行：限量1萬名再加碼回饋700元。

渣打國際商業銀行：消費滿額最高回饋刷卡金1500元。

安泰商業銀行：新戶申辦悠遊聯名卡並綁定三倍券，核卡後45日內累績消費滿額，獲得刷卡金300元。

星展（台灣）商業銀行：7/31前申辦並綁定三倍券，最高回饋1088元。7/1～9/30天天刷星展卡每筆888元，加碼天天抽刷卡金1萬元。

日盛國際商業銀行：綁定台灣Pay（金融卡及信用卡合計）進行QR Code掃碼，消費滿額前600名用戶，送新戶首刷禮100元。

滙豐（台灣）商業銀行：「現金回饋御璽卡」新戶辦卡完成指定任務，享500元刷卡金。「旅人卡」新戶辦卡+開立新運籌理財（網銀）帳戶並完成指定任務，享1500元現金回饋。上述新戶同享前1萬5000名綁定三倍券，刷滿3000元，額外加碼回饋10%（300元）。

國泰世華商業銀行：新申辦指定卡別信用卡，並綁定三倍券消費，最高享1000點OPEN POINT回饋。

高雄銀行：新戶首刷滿額享300元刷卡金。

(中時電子報)