全球新冠疫情仍反覆尚未停歇，客製化製藥包裝設備廠皇將(4744)的整線設備出貨受到封城的防疫措施影響而延遲出貨，隨著各國陸續解封，公司將優先針對解封國家的客戶，立即將已完工的整線設備出貨，預期將明顯拉升公司下半年的營收與獲利，追回上半年落後的業績。此外，疫情明顯帶動COVID-19病毒測試劑包裝設備、洗手乳充填與旋蓋貼標等單機設備大幅成長，填補了部分整線設備延遲出貨的業績，並成為今年業績成長的主要貢獻之一。

皇將指出，將持續專注於製藥設備產業並加強水平延伸產品線發展，垂直整合上下游供應鏈，深耕海內外市場，並將特別著重在美國與印度等主要直營據點的經營，加強歐洲及其他海外重點市場的擴展。新冠狀肺炎疫情將致使全球藥原料藥供應嚴重短缺，預期在疫情緩解之後，下半年藥廠擴充產能的需求大增，公司也將於今年下半年陸續推出新產品上市，因應市場需求，確保公司業績穩定成長。

(時報資訊)