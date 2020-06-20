70歲王阿圓阿嬤從害怕上學，到現在可以學會寫自己的名字，還可以認得其他字。（謝瓊雲攝）

左起陳忠德、梁淑妃、王阿圓及陳忠利，百歲小學堂畢業生們開心在扇形車庫與機車頭合照。（謝瓊雲攝）

百歲小學堂「埔鹽西湖班」結業式別開生面，畢業生爺奶們與親友相偕到扇形車庫參觀、拍學士服畢業照，長輩們再一同搭火車從彰化到田中，上車前自行購買美味鐵路便當作為期末測驗，全程難忘又有趣。（謝瓊雲攝）

弘道老人福利基金會在彰化埔鹽西湖社區開設百歲小學堂，20日舉辦別開生面結業式活動，16位爺奶參觀彰化扇形車庫，還穿上學士服拍畢業照，接著自行購買鐵路便當，搭車前往田中火車站，難忘又有趣的鐵道之旅結業式，讓爺奶們笑呵呵。

埔鹽西湖社區過去就曾自辦識字班，但長輩出席率太低，「百歲小學堂」增加課程主題設計還有豐富多元內容，活潑有趣的上課方式，果然成功吸引10多位長輩報到，在志工、社工鼓勵下重拾信心，握著鉛筆一筆一畫重新再學習。

80歲獨居阿嬤梁淑妃擔任班長，她說兒時沒機會上學，如今多了許多老學伴，讓她上課有動力、從不缺席；最有趣的是每次上下課，都要喊起立、立正、敬禮。

85歲陳忠德及83歲陳忠利兄弟檔則開心指出，學會寫字、認字，自強、莒光、區間車都認得，兩人幾十年未曾一同出遊，早已想不起上次坐火車是什麼時候，吃著鐵路便當的火車之旅，真的很讚、很難忘！

西湖社區理事長劉姵岑表示，長輩們識字得到的成就感，是無法用言語形容的，這次百歲小學堂課程主題跟火車及鐵路相關，因此帶這群高年級畢業生，穿戴學士服、帽，參觀扇形車庫，還拍下青春洋溢又歡樂的畢業照！而課程最終的期末測驗，則是讓長者們在站內自行購買鐵路便當，並帶上火車上享用，讓期末測試和整個旅程更增添幾許趣味。

弘道老人福利基金會彰化服務處組長林宥㚬表示，弘道從2010年起前進社區開辦百歲小學堂，與超商合作把愛找回來門市零錢捐公益，推動 「一塊作伴化解宅老人危機服務計畫」，依照在地社區長輩需求設計客製化的主題性課程，減少長輩因「不識字」而造成生活中的不便，來提高長輩的出席率，也讓長輩靈活運用頭腦，並有助於延緩老化，並改善生活品質。

(中時 )