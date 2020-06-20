大陸全國人民代表大會常務委員會第十九次會議於20日決議，加入2013年4月2日由聯合國大會通過的《武器貿易條約》。

《武器貿易條約》為監管八類常規武器的國際貿易制定了國際標準，其對象包括坦克、裝甲戰車、大口徑大炮、戰鬥機、攻擊直升機、戰艦、飛彈與飛彈發射器，以及小型軍火。遵守條約的締約國將設立管制武器出口的機制，以確保所輸出的武器不被用於種族滅絕、戰爭罪行，或落入恐怖分子和犯罪團伙手中。據統計，全球常規武器每年的交易額高達700億美元。

2006年底，聯合國大會通過了制訂《武器貿易條約》的決議。然後條約談判會議籌委會召開了四次會議，以討論議事規則等問題。2012年7月，聯合國召開談判大會，但是美國、俄羅斯和中國等國表示需要更多時間考慮條約的最終草案，使大會未能取得成果。

2013年4月2日，聯大以154票贊成、北韓、伊朗和敘利亞共3票反對、中國、俄羅斯、印度和埃及等23票棄權的結果表決通過了該《條約》。世界最大軍火輸出國美國以及歐洲、非洲和拉丁美洲的許多國家都投票支持。

時任美國總統歐巴馬於2013年簽署了《武器貿易條約》，但該條約其後未得到美國參議院批准；2019年4月27日，美國總統川普在全國步槍協會年會上簽署行政命令，宣布正式退出《武器貿易條約》。

川普當時批評，《武器貿易條約》是對《美國憲法第二修正案》所賦予的權利的威脅，「我們永遠不會把美國的主權交給一個未經選舉、不負責任的全球官僚機構（指聯合國）。」美國全國步槍協會也批評這份條約會傷害美國的槍枝擁有者。

(旺報 )