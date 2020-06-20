擬被提名為監察院副院長的前台東縣長黃健庭，今天下午正式婉謝蔡英文總統的提名。國民黨對此表示，既然黃健庭已經退出監察院副院長提名，原則上不會繼續對他進行考記處分，也期待未來黃能和其他同志一同奮鬥，為改革國民黨努力；考紀會主委葉慶元說，原先對其停止黨權的暫停處分，預計下周就會取消。

考紀會主委葉慶元表示，國民黨的考紀處分規程，處罰的是未經國民黨同意，擅自去其他政黨執政的政府擔任政務官的行為，目前這件事情已經不會發生，就不會對黃健庭進行處分。

國民黨考紀會昨天已先行停止黃健庭黨權，並請台東縣黨部進行調查，葉慶元指出，等收到台東縣黨部回文後再一併處理，快的話下周一就可取消對黃健庭暫停黨權的處分，慢的話要到下周二、三才能取消。

國民黨表示，樂見黃健庭拒絕監察院副院長的提名。從過去兩天民進黨相關黨政人士的發言中，顯見蔡英文總統根本只是要利用黃幫遭到監察院彈劾3次、糾正超過50次的陳菊轉移焦點，並非真心要借重國民黨的人才。

國民黨說，蔡英文總統如果認為黃健庭是監察院副院長適任人選，應該捍衛自己的提名決心，而不是放任黨內同志攻擊。

國民黨重申，如果民進黨需要借用國民黨的黨員進入政府服務，應該依循黨對黨的模式，和國民黨進行政策的討論及合作，而非直接接洽個別黨員，如此不但紊亂政黨政治，也不符責任政治的原理。

(中時 )