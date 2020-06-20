世界各國因應新冠肺炎疫情紛紛祭出邊境管制，台灣連續2個月沒有本土確診案例，航空業者向政府喊話少先開放國際旅客來台轉機，桃園國際機場公司昨演練旅客過境轉機，停留限制8小時以內，餐飲及免稅店方面都有禮賓專員，餐飲由平板點餐後送交旅客，想逛免稅店則由專人帶往，減少接觸。交通部表示，轉機流程下周將由中央流行疫情指揮中心拍板定案。

因應台灣未來即將開放旅客轉機，交通部與桃園機場公司規劃相關強化防疫措施，桃機昨針對過境轉機旅客進行實地演練，包括旅客分流、轉機動線引導、空間配置、航廈設施服務及工作人員防疫等流程逐一檢視，阻絕疫情於境外。

依據相關規劃，桃園機場現行轉機將僅開放搭乘同一航空公司、停留8小時以內，且非往返中國的旅客。根據標準作業程序，演練轉機旅客於下機後立即執行空間動線區隔及防護措施，與入境旅客分流，由航空公司專人導引通過轉機安檢，再帶往專屬候機室等候。

因應轉機旅客飲食及購物需求，機場餐飲及免稅店業者安排防疫禮賓專員，於專屬候機室利用平板電腦提供餐飲消費，避免人員間非必要接觸，旅客選購後再由專人使用一次性包材餐盒送交旅客享用。需購物旅客經航空公司登記後，由專人帶往免稅商店購物，再回原候機室休息或至登機門登機。

(中時 )