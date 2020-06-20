台北外匯經紀公司今新台幣兌美元收盤匯價為29.66元，持平。本周四央行決議維持利率不變，周五匯市引發外資大量湧入，且出口商跟進拋匯使台幣盤中升至29.55元附近，尾盤因部分買盤進場，台北與元太外匯合計成交量達20億美元，台幣兌美元終場爆量收貶，終止連三日升值走勢。展望下周，匯銀指出，下周僅有3個交易日，作帳行情也接近尾聲，預估新台幣區間整理，不排除再回測29.8元。

台股方面，下周僅有3個交易日，且逢端午長假，照慣例，散戶投資人趨向避險，當沖比高的個股籌碼本就不穩定，容易出現節前賣壓，如部分防疫概念股。在法人部分，本月為半年度結算績效，投信認養的中小型股較有表現機會。

永豐投顧認為，近期雖然美國及北京疫情有升溫跡象，不過中國控制疫情嚴謹，不至產生大規模範圍感染，加上Fed及歐盟再次放大力度灑錢救市，故在二次感染雜音下，仍應逢低買進。中長線來看，疫情終將結束，而外資也勢必回補台股，外資於1-5月賣超台股6627億元，六月在疫情雜音下，僅回補747億元，外資回補空間仍很大，依照過去經驗外資在大幅度賣超台股過後，可連續4個月回補台股。

就外資往年慣例，7~8月逢台股配息期間，以及進入暑假、除權息旺季後，資金恐有匯出。中央銀行總裁楊金龍本周在央行理監事會後記者會也指出，今年前5月外資是流出，6月呈現短時間大量流入，猜測與台股半年報的「作帳行情」有關，加上又適逢繳稅季，國內廠商有拋售美元換台幣需求，進一步推升新台幣。但他認為7、8月除權息旺季之後，依過去經驗外資領股利後會匯出，屆時新台幣應會反映出合理價位。

(時報資訊)