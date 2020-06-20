這次前台東縣長黃健庭傳出被提名監察院副院長引起軒然大波，更犯民進黨內眾怒；名嘴周玉蔻今在臉書表示，小英跟姓蘇的、姓洪的、姓劉的「核心幕僚」，灰頭土臉，怪誰！

周玉蔻昨天在臉書即寫出，「監委提名審荐小組召集人是陳建仁前副總統！地下召集人是那個人？」

今天，民進黨新竹市長林智堅卻在臉書給黃健庭送暖，不料也被周玉蔻發臉書標註林智堅指，「想沈船啊？呆！」小英身邊這幾個自以為計謀大師的傢伙，不弄死民進黨不甘心嗎？！

由於黃健庭今透過錄影表示，他在意自己的名聲，遠勝過任何位置。以他當擋箭牌，來轉移焦點的有心人士，可以到此為止了。

周則在臉書說，「五星級」縣長真沒風度！副院長沒到手翻臉如翻書！回馬槍罵有心人士把他當擋箭牌！「什麼的什麼呀！幸好把他幹掉了！」

周玉蔻還說，小英跟姓蘇的、姓洪的、姓劉的「核心幕僚」，灰頭土臉，怪誰！據說，「他們」還不死心耶！！

(中時 )