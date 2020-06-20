苗栗縣政府搶救染上褐根病的百年老榕樹。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府搶救染上褐根病的百年老榕樹。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府搶救染上褐根病的百年老榕樹。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣卓蘭鎮上新里與內灣里交接處有1棵逾220歲的老榕樹，是縣府2020年依《森林法》公告列冊之受保護樹木，去年確診染上「樹癌」褐根病，它站在山尾伯公廟旁，陪伴當地里民逾百年，是里民的共同記憶，因此希望縣府能夠搶救老榕樹，避免失去重要綠色文化資產。

農業處20日指出，搶救染褐根病的老榕樹，必須先設置樹體支撐架後進行外科手術，切除染病樹基部後行頂底作業，最後配合導根施作，促使老榕樹恢復生機。因切除染病樹基部位，保留健康樹體的上半部，就像浮在空中的樹，附近里民見其工法，無不稱奇，此也是苗栗「第一棵浮在空中的樹」。

農業處自然生態保育科表示，搶救老榕樹工程於今年6月15日開始施作，預計這周末完成新設支撐架、外科手術切除染病部位、導根施作等工項，再進行疫病土壤薰蒸消毒作業2星期以上，整個工期至11月30日止，完工後會有近三年的維護保固期，以確保老榕樹能恢復生機，再陪伴里民1世紀。

自然生態保育科提到，工程期間會有機具進出，呼籲民眾勿接近和擅自進入工區，以確保生命安全，並維護老榕樹搶救品質。縣府將不定期發布老榕樹搶救過程及生長狀態，讓民眾一起參與保育，一起為老榕樹祈福。

(中時 )