國民黨籍前台東縣長黃健庭原擬被提名為監察院副院長，引發朝野反彈，連多位綠委也表達反對，黃健庭今下午透過臉書表示，正式婉謝總統的提名。民進黨團書記長鍾佳濱今受訪表示，黃健庭昨天記者會證實有接到總統府邀請提名副院長，今天表態婉謝邀請，過程中想必經過複雜的心路歷程，尊重當事人的決定

鍾佳濱表示，黃健庭從昨天舉行記者會證實有接到總統府提名副院長邀請，今天表達婉謝，當中發生的事情顯然是複雜的過程，黃健庭雖對接觸的人有些不滿的情緒，但也沒講是誰，不清楚轉折的過程，尊重當事人陳述。

鍾佳濱說，站在黨團立場，總統府提名咨文送到立法院會，黨團會提請立法院長游錫堃召開朝野協商，協調臨時會議程，如今可以預測，未來總統府送來立法院的名單不會有黃健庭。

有綠委希望總統府提名人選前先溝通，鍾佳濱說，過往總統府提名監委前不曾與黨團有所接觸，黨團也不曾對總統人事提名權有任何建議。

至於總統府提名監委人事案延宕，是否為影響立法院臨時會議程安排，鍾佳濱說，臨時會議程安排操之在我們，沒有非得等總統府提咨文才可以進行臨時會召開，目前有3套劇本，方案一是按照原來規畫，立院收到總統府咨文後，黨團向游院長提出召開臨時會請求，下周三下班前完成程序後就可以照規畫於端午節後召開臨時會。

方案2是不等監委提名咨文，先朝野協商安排臨時會議程，先把其餘2個同意權完成。方案3是先召開朝野協商確定議程，等總統府咨文送進來後，在排入臨時會議程內把程序走完。

(中時 )