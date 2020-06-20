綾野剛與星野源睽違2年半，繼《產科醫生鴻鳥》後再度合作《MIU404》。（KKTV提供）

綾野剛、星野源主演的新劇《MIU404》由《Unnatural法醫女王》製作團隊打造，包含編劇野木亞紀子、製作人新井順子以及導演塚原亞由子，這也是綾野剛與星野源睽違2年半，繼《產科醫生鴻鳥》後再度合作。綾野剛表示，這部劇有「日本第一」的劇組，加上是野木亞紀子的原創作品，加上再次跟星野源合作，讓他興奮不已，巴不得快點開拍。該劇組日前謹慎復工，防疫措施做好做滿，星野源透露復工心境，笑說：「有穿越時空的感覺。」

時隔2個月重回拍攝現場，星野源表示：「對現場的感覺沒那麼陌生，反而有種穿越時空的感覺。雖然剛拿到新劇本，但一讀就知道是個很棒的內容，值得讓人省思。角色們在裡面有很多課題要解決，同時又藏著一些伏筆，雖然一個故事只會花一集的篇幅描述，不過之後回想起來，會發現每集都有其意義所在。」

以《月薪嬌妻》中溫吞木訥形象深植人心的他，在預告中有爆怒狠踢垃圾桶的畫面，不禁讓人期待他在新劇中的表現。星野源說，當初接演時編劇野木亞紀子就告訴他：「想看到不是演好人的星野源。」讓他非常感高興，也期許能在新劇中給觀眾看到前所未見的自己。

《MIU404》描述擁有驚人觀察力、推理力的刑警志摩一未（星野源飾），加入了警視廳新成立的「第4機動搜查隊」。但由於隊員招募不順，隊長只好延攬曾經落選的伊吹蘭（綾野剛飾）入隊作為志摩的拍檔。雖然運動神經發達，但沒有機動搜查經驗與常識的他，常常衝動行事，與謀定而後動的志摩個性完全相反，讓兩人摩擦出精彩的火花。許多觀眾都表示，很期待日劇少有的飛車場面，在這部劇中會怎麼精彩呈現，綾野剛還提醒觀眾，兩人在追犯人時在車內的趣味對話將是該劇一大看點。該劇27日起每週六中午12點於KKTV上架。

(中時 )