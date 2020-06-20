侯維德和關之琳半個月內見面多次。（圖／翻攝自waltz_hx IG）

57歲「大眼美女」關之琳2015年自曝與國巨企業董事長陳泰銘隱婚又閃離，恢復單身的關之琳自此感情動態仍獲得關注。最近她曬出豪宅美照，分享在家中欣賞雙彩虹，身邊還有男模侯維德（Walter）等人陪伴，眼尖網友發現，關之琳與侯維德見面頻頻，半個月就約會了3次，疑在交往中，對此，港媒求證男方，對方大笑表示只是在跟關之琳合作拍網上需要用的短片，「大家想太多了」。

關之琳和陳泰銘結束婚姻後，曾和健身教練、Super Junior-M成員周覓傳緋聞，但都被當事人否認。近日關之琳分享從她要價約6億的豪宅看美景照片，男模侯維德更曬出兩人看雙彩虹合影，網友發現兩人似乎連續在6月5日、6月13日、6月16日都見面，質疑關之琳有新戀情。

對此，據《東網》報導，侯維德雖在發文中HASHTAG關之琳為「姐姐」，但仍引發外界好奇，侯維德則否認，表示兩人只是因為拍攝短片工作才見面，直言：「哈哈哈哈哈，好好笑！最近是和之之（關之琳）做些東西啦！」澄清兩人從20歲就認識，真的沒有大家所想的緋聞，否認密戀。

(中時電子報)