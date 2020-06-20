台南市將軍區公所提前慶端午，並以各項趣味競賽取代傳統包粽子活動，邀請各里組隊參賽，紓解壓力，相當有趣。（莊曜聰攝）

臺南市後壁區素有嘉南平原米倉稱號，下周就是端午節，後壁區農會為提前慶祝，特別舉辦相關活動，因一期稻作收割完成，新米即將上市，家政班媽媽以在地好米混合糯米包製「好米粽」，好吃不膩口；將軍區公所則舉辦趣味競賽取代傳統包粽，以各里為單位報名，讓長輩動一動紓壓，也宣導心理健康的重要性。

後壁區農會總幹事張逸玟說，在地生產的良質米有臺南16號、臺農71號、臺稉9號以及臺南11號等，這次活動特別邀請後壁國小的學生前來，並由長者指導包粽技藝，從泡糯米、洗粽葉開始，教導小朋友綁出漂亮又好吃的好米粽，好米粽是7成糯米混合3成臺農71號香米，香Ｑ又好消化，值得推廣。

現場還有包粽高手趣味接力競賽、創意香包DIY等，讓來參與的民眾體驗製作，透過動手做香包，回味兒時記憶。

將軍區公所從綁粽子、劃龍舟、端午立蛋等傳統習俗發想，設計一綁就粽、陸上夾舟、大家來斗蛋等一系列趣味遊戲，由里民組隊報名參與，透過有趣的休閒娛樂活動紓解疫情期間的壓力，現場氣氛熱絡、笑聲不斷。

將軍區長洪聰發說，6月21日起至7月31日止，民眾只要前往將軍區圖書館借書，並和粽子香包拍照打卡就送「博杯無毒橡皮擦」1組，考生也可憑今年度任何考試的準考證打卡加送小禮物1份，數量有限，送完為止。

(中時 )