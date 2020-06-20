網友在臉書上PO出美國華僑在報紙刊登的挺韓廣告。(取自臉書)

前高雄市長韓國瑜遭罷免下台後，雖表示不會接受任何的職務邀請，也不會參與或組織任何形式的活動，但仍有非常多支持者擁護他。今(20)日有一名網友發現，日前有許多對罷韓結果不滿的美國華僑，在當地報紙上刊登廣告相挺，此舉令這名網友十分感動。

臉書粉專《韓黑父母不崩潰》表示，有一種感動叫做挺韓到底，並指出，美國華僑有感於臺灣不公不義的「罷韓」，特別在美國《世界日報》刊登韓國瑜的告別演說：「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙。」並秀出照片證明這則廣告以彩色、全版的形式刊登在6月17日發行的《世界日報》上。該粉專很感謝美國華僑，「我們說好了不離開」，還直言「滿版廣告就是狂」。

網友們也留言回應，「加油，等待你重新啟動，東山再起，都在等待一個人的歸凱，加油」、「德不孤，必有鄰，大家加油」、「感動，更加堅定挺對的人，對的理念，攏嘸離開」、「由衷感謝美國華僑同胞，這一張全版相當珍貴，永久珍藏」。

網友秀出實體報紙照片。(取自臉書)

(中時電子報)