新華社20日報導，巴西衛生部19日下午發布的數據顯示，過去24小時巴西新增新冠確診病例5萬4771例，創單日最大增幅，累計確診103萬2913例。巴西成為繼美國後全球第二個確診病例超過100萬例的國家。

巴西已連續4天單日新增死亡病例超過1200例。數據顯示，過去24小時巴西新增死亡病例1206例，累計死亡4萬8954例；累計治癒病例50萬7200例。聖保羅州是巴西確診病例和死亡病例最多的州，分別為21萬1658例和1萬2232例。里約熱內盧州、塞阿拉州、帕拉州、馬拉尼昂州和亞馬遜州的確診病例均超過5萬例。

央視新聞援引巴西媒體公布的數據指出，從2月26日發現第一例新冠肺炎患者至今，巴西全國新冠肺炎確診病例從1例升至超過100萬例用了114天，多於美國所用的98天。截至目前，在巴西平均每百萬人口中有4494人感染。

從發現第一例新冠肺炎患者至今，巴西從未官方公布進行了多少次核酸檢測，根據巴西媒體從衛生部得到的數據，截至目前至少進行了230萬次核酸檢測。巴西專家認為這樣的檢測量遠遠不足以得知真正的感染人數，根據專家估算，巴西患有或曾患有新冠肺炎的人數可能在170萬左右，甚至更多。

巴西專家表示，巴西各地區疫情處於不同發展階段，北部地區總體好轉，中西部地區在惡化。在東南部地區，大城市的疫情開始出現「平台期」跡象，但疫情在向中小城市蔓延。

專家提醒，最近巴西很多地區商業重新開放，人員流動增多，可能導致一兩周後確診病例大幅增加。

(中時 )