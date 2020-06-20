基隆市政府於20日首度邀請在基隆就讀的國際學生體驗台灣端午民俗，更有國際學生現場喊話希望包粽體驗可以成為慣例，每年舉辦。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

國際學生包粽好新奇！基隆市政府於20日首度邀請在基隆就讀的國際學生體驗台灣端午民俗，與七堵區公所及里民鄉親們一起包粽子迎接端午佳節，也讓每位國際學生感受在地台灣味。觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，市府特地邀請來自馬來西亞、越南、印尼等地的國際學生來包粽子應景，許多國際學生是第一次包粽子現場氣氛熱鬧非凡。

曾姿雯指出，包粽子的活動不僅可以讓國際學生們體驗台灣與家鄉不同的節日慶典，也讓他們更了解台灣傳統文化，更是一種民如禮儀文化上的國民外交，並且讓大家一起動手包粽，希望讓這些離鄉背井的國際學生們，提前感受滿滿的端午佳節氛圍及異國團聚的溫暖。

基隆堵南里長余佩儒也向國際學生們解說大德廟的人文歷史及包粽活動的由來，在里民的協助下每位國際學生都收穫滿滿，更有國際學生說，藉由這次的粽子，不僅體會到在台灣的深度民俗，及文化的特色，也成為他想更深入理解在地的契機，並向市府建言，希望往後每年的國際學生包粽的活動，可以成為一個民俗慣例，讓大家都可以感受到來自台灣的滿滿人情味。

曾姿雯表示，端午節是台灣非常重要的一個節慶，包粽子活動不僅是一種文化體驗，更希望透過滿滿的人情味填補國際學生的思鄉情懷，並且隨著端午連假將至，市府也邀請遊客到基隆走走，和平島公園、八斗子望幽谷、白米甕炮台、佛手洞、仙洞巖、外木山情人湖濱海大道、暖東峽谷、富民親水公園、姜子寮登山步道等，來基隆遊山玩水認識在地優美的山景。

(中時 )