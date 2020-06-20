李瑞鎮《一日三餐》當大爺耍廢，讓車勝元看不下去。（friDay影音提供）

柳海真抓到虎頭魚、星鰻、大章魚等夢幻漁獲。（friDay影音提供）

車勝元、柳海真和孫浩俊參與的韓國實境綜藝節目《一日三餐漁村篇第5季》，繼韓劇女王孔曉振、《Running Man》李光洙造訪作客後，最後一名嘉賓找來「一日三餐元祖」李瑞鎮。不料，車勝元看到李瑞鎮一臉來當大爺耍廢的樣子，忍不住唸他：「你是不是太過分了，什麼事都不做？」李瑞鎮理所當然的回嘴：「嘉賓還需要做什麼啊！」比主人還自在的模樣讓一旁頻做苦工的孫浩俊傻眼到只能傻笑。

不過，刀子嘴豆腐心的李瑞鎮還是帶來了五花肉、羊排等豐盛肉品，滿足大夥口腹之慾，也一展待了《一日三餐》7年累積下來的長才，大秀快手剝蒜、洗碗，更傳授獨門祕技「用隨身電風扇生火」，效果也讓柳海真、孫浩俊嘖嘖稱奇，李瑞鎮見狀得意笑說「馬上就生起來了吧」，守住7年元老的權威。

本季開頭幾集因天候不佳、捕不到魚讓成員們歷經艱辛，還一度慘到只能吃馬鈴薯、地瓜裹腹，還好之後開始倒吃甘蔗，最新一集中甚至有如幸運女神降臨，柳海真不停抓到虎頭魚、星鰻、大章魚等夢幻漁獲，讓漁村餐桌菜色超澎湃，車勝元還特地再做了備受好評的「海鮮辣湯麵」，這是孫浩俊5年前嘗過就一直魂牽夢縈的美味，讓孫直呼很感動。車勝元也突然感性大噴發，看到孫浩俊一直打雜，說「很對不起浩俊」，沒想到孫浩俊回應：「現在才說嗎？」「羅PD」羅暎錫也跟著吐嘲：「哥是上了年紀心軟了嗎，要是在以前這種事完全不放在眼裡。」讓車勝元只好恢復「前輩人設」變臉說：「浩俊，趕快把那邊東西收一收吧。」讓觀眾看到笑翻。《一日三餐漁村篇第5季》每週六在friDay影音、愛奇藝台灣站同步跟播。

(中時 )