近期艾格特爆出曾性侵未成年粉絲，連親密照也一併曝光，甚至被抖出想「多人運動」。(圖/ 摘自推特)

好萊塢新生代男演員艾格特（Ansel Elgort）出演奇幻電影《分歧者》、文藝電影《生命中的美好缺憾》後，演技受到肯定，外界都很期待他未來表現；近期艾格特爆出曾性侵未成年粉絲，連親密照也一併曝光，甚至被抖出想「多人運動」，至今本人對此未做回應。

最近有一名女網友蓋比在推特訴苦，提到自己是艾格特的小粉絲，在2014年過17歲生日沒多久認識艾格特，更沒想到20歲的他主動發起約會；兩人在發生性行為當下，艾格特知道她是處女，就算看到她痛到哭出來，也沒有尊重她的感受停下來，最後蓋比的初夜就被艾格特強行奪走。

蓋比也說，第一次的性經驗讓她感覺不太好，後來艾格特還向她索取裸照，甚至提出想要蓋比找其他未成年女性友人玩「多人運動」；她公開和艾格特的親密合照，表示當時怕把這件事情說出來，會摧毀他的演藝事業。後來蓋比還罹患創傷症候群和恐慌症，接受治療後才逐漸恢復，她決定公開往事不是想紅，「我只是想讓其他有相同遭遇的女孩感到不孤單」。

沒想到蓋比吐出多年陰影後，有一名女網友艾絲特也上傳和艾格特的對話截圖，她當年才15歲，卻被他邀請到酒店過夜；艾格特性醜聞曝光後，目前尚未對此做出任何回應。

(中時電子報)