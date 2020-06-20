義竹鄉各聚落都會製作重量不一的木笭，讓鴿子揹在背上高飛一較高下。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣文化基金會也特地幫27隻揹9吋以上的「鴿笭王」拍攝沙龍照製成獎牌頒獎。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

義竹鄉鴿笭文化季閉幕頒獎典禮首次移師鄉公所前廣場舉行，由縣長翁章梁親自頒獎給二連霸總冠軍得主後鎮村黃俞欽，黃今年除摘冠外，還以1579分高分一舉打破自己的紀錄。

每年農曆二、三月東北季風減弱的農閒期間，義竹鄉各聚落都會製作重量不一的木笭，讓鴿子揹在背上高飛，一較高下，又稱「賽鴿笭」、「粉鳥笭」，藉此凝聚村落及居民間感情，是義竹地區最具特色的文化活動，為延續傳統避免具高度特色的文化消失，嘉義縣文化基金會與義竹鴿笭發展文化協會討論後，今年特別新設70歲以上最佳精神獎及30歲以下有為青年獎，鼓勵鄉親代代相傳，保存及傳承義竹鄉特有的鴿笭文化相關產業。

嘉義縣文化基金會執行長陳尚雍表示，2019年起提高補助款至31萬，做為義竹鴿笭文化發展協會維修鴿笭等相關費用，今年鴿舍也增加8處，參與人數大幅增加，希望一年比一年熱鬧，行銷義竹，讓鴿笭資產能永續傳承，成為義竹重要的文化特色。

二連霸的黃俞欽說，高中時期開始接觸賽鴿笭，至今已有10幾年經驗，除細心照料外，過年後天氣較涼爽時，以特殊調理的中藥包加入飼料中，增強鴿子體力，讓鴿子背著木笭，早晚密集訓練，以平常心看待地方盛事，名次不是絕對，最重要的是享受娛樂的過程，與左鄰右舍搏感情。

從小在義竹長大的翁章梁指出，義竹有三項很重要的資產，其一是開台濟公就是來自義竹，第二是義竹又稱博士鄉，博士特別多，如前司法院長翁岳生就是出身義竹，再來就是已有100多年歷史的賽鴿笭，各個庄頭的人家透過賽鴿笭交流養鴿經、聯絡感情，很有意思。

(中時 )