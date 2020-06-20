根據最新資訊統計，美國規模最大的特別股ETF(PFF)自2月21日至4月3日累積贖回約8.11%，且自4月3日至6月10日累積申購約2.01%，可見特別股受到資本市場恢復、籌碼面的挹注靠攏，為後續特別股市場行情助燃。富蘭克林華美投信表示，由於美國貨幣市場基金規模持續創高，代表停泊資金將可能成為金融市場後續的龐大動能，一旦美股升幅與投資人信心增加，以及籌碼面持續回溫，將有利於特別股市場走升。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示，雖日前市場擔憂二次疫情引發賣壓，但目前評估暫為正常回測現象，由於近期特別股資金流向由贖回轉為申購，顯示停泊資金蓄勢待發，加上美股已連續2個月回升，觀察美股標準普爾500指數今年3月回測11年牛市的黃金切割率支撐，反彈迅速突破2750點壓力，已將上檔壓力轉化為下檔支撐力道，加上資本市場大幅後勢正向可期，對特別股市場有正面助益。

余冠廷表示，統計至6月12日，美國特別股指數殖利率約6.3%左右，搭配全球主要央行釋放無限量化寬鬆，像是美國降息至零利率，且提供各類流動性調節工具等，挹注特別股殖利率仍具備收斂空間，對於希望追求平衡收益的投資人，建議可將投資組合中納入特別股資產，以利平衡收益來源與信評風險。

操作建議上，余冠廷表示，由於特別股發行人多具投資等級信評體質，但考量特別股求償之次順位風險，特別股信評往往低於發行人信評，故目前仍採取主動篩選標的，且將綜合評估稅賦、殖利率、產業利基等條件，著重布局各產業龍頭的特別股，產業包含金融、科技、能源管線、非核心消費、通訊、公用事業等，將會持續採取分散標的策略，以確保流動性並分散信用風險。

惟風險考量上，建議投資人可趁資本市場修復期間，採取單筆分批布局特別股資產，爭取長線投資的資本利得空間，但須留意中美貿易與政治關係、全球金融貨幣政策、二次疫情變數等狀況，將成為後續長線操作上的參考依據。

(時報資訊)