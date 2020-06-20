台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛(5009)今(20)日召開2020年股東常會，決議配發0.5元現金股利，董事長王炯棻於股東會上表示，公司將續朝高值化擴張，經營團隊已做好準備，迎接疫後重啟經濟的復甦行情，明年50噸爐投產將可擴大產能規模。

榮剛董事長王炯棻主持股東會表示，今年以來受到新冠肺炎疫情影響，總體經濟呈現下滑，經營團隊重視穩健經營，持續精進內部管理，導入作業價值管理進行成本分析，並針對量能產品工具鋼加以優化製程，毛利已得到實質提升。今後仍將以高技術、高門檻、需認證的產品發展策略為重心，帶領公司穩健成長。

展望未來，王炯棻指出，油價已逐漸回復平穩，油氣產業供需可望逐步回升，公司依然看好疫後經濟重啟下航太市場的復甦需求，以及漸漸恢復穩定的能源產品，三大產業仍將是榮剛接下來持續耕耘的重點；榮剛致力做好所有準備，待市場需求復甦後立即能以最快速度全力供應。此外，榮剛新投入的50噸煉鋼爐，預計2021年完工投產，將提供智能化合金煉製方案，有助於進一步降低生產能耗成本、擴大產能並提升市占率。

回顧2019年，美中貿易戰對台灣進出口表現造成極大影響，榮剛靠著航太、能源、油氣三大高值化產品支撐，合併營收持續成長站穩百億元，達105.62億元，營業毛利、稅後淨利同步成長，分別為15.38億元、2.54億元，每股稅後盈餘(EPS)0.64元。另外，本次股東會全面改選董事九席，本屆獨立董事席次由3席增為4席。新當選董事分別為台灣鋼鐵代表人王炯棻、林文淵、蔣士宜、趙世傑、陳政祥；四席獨立董事分別為簡金成、朱俊雄、吳怡青與林義郎。股東常會結束後旋即召開首次董事會，推選王炯棻續任董事長。

(時報資訊)