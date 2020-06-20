帝圖(6650)旗下「帝圖藝術拍賣會」將於6月27日至6月28日舉辦春季拍賣會，此次拍賣會將分為「古董珍玩」、「現代與當代藝術」與「近現代書畫」三大專場，呈獻各類別精采紛呈收藏品，拍品數量共計608件。

帝圖4、5月營收分別為64萬元及92萬元，累計前5月營收0.37億元，年減22.2％，第2季春季拍賣會佣金收入將大幅挹注第2季營收。

這次春拍由首度現身台北拍賣的石渠寶笈法帖「明 金幼孜《惠藥帖》」，該作進入乾清宮，成為清高宗收藏，為中國書畫收藏史上重要之作，預估價新台幣300萬至600萬元。

此次春拍徵得眾多近代書畫名跡，包含傅抱石《松澗尋幽》精彩作品，預估價新台幣500萬至800萬元。林風眠《柳岸幽居》，預估價新台幣300萬至500萬元。張大千《潑墨青城山圖》預估價新台幣500萬至800萬元。

春拍持續推出「渡海三家專區」，帶來近代美術史上一流的大家精彩作品，張大千《相約采蓮圖》預估價新台幣300萬至500萬元。黃君璧《山水》，預估價新台幣60萬至120萬元。溥心畬《硃砂鍾馗》，預估價新台幣150萬至250萬元。

古董珍玩有清乾隆胭脂紅地粉彩萬福纏枝蓮紋夔花耳壁瓶，預估價新台幣200萬至300萬元，此件曾有2012年紐約蘇富比拍場紀錄。清雍正鬥彩團菊紋杯一對，預估價新台幣200萬至300萬元。

(時報資訊)