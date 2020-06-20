基隆市推動幼兒閱讀風氣，為每位幼兒園的小朋友申辦社區圖書館「借閱證」，並送給2,500名大班畢業生每人一本童書，基隆市長林右昌於20日特別前往港西國小的「藍鯨圖書館」，和幼兒園的孩子們共讀繪本，希望能培養孩子閱讀的習慣。

林右昌表示，他自上任以來為帶給小朋友更多教育資源，每年都為大班畢業生準備特別的禮物，也就是精心挑選的童書，希望讓小朋友養成閱讀的好習慣。他說，市府也安排小朋友進入國小之前，都能夠前往演藝廳欣賞一場表演，希望讓藝術成為小朋友成長的養分，讓小朋友在德智體群美全方位發展。

林右昌指出，市府預計在109年底前建置18處的「社區共讀站」，目前已經完成11處，將提供更舒適的閱讀空間，畢竟閱讀是一切知識的基礎，市府很樂意投入更多的資源，培養孩子閱讀的習慣。

教育處表示，「社區共讀站」除提供教師、職員及學生優質學習空間外，更開放社區親子共享學校圖書資源，為迎接即將到來的暑假，教育處也規劃在共讀站辦理多場親子閱讀活動，歡迎社區民眾屆時踴躍參加，處長林祝里指出，閱讀不是只有在學校才能進行，若家人能陪伴學童閱讀，親子共享的則不只是繪本的內容，還有親情的交流。

基隆市教育處提供學童舒適且易親近的閱讀環境，林右昌更在學員畢業前夕贈送圖書繪本給基隆市2,500名大班畢業幼兒，港西附幼大班幼兒對有新書可以帶回家看，表示非常開心，而港西國小校長吳哲銘表示，閱讀能力是一切學習的基礎，親子共讀更是能幫孩子打好閱讀基石的不二法門，期待幼兒用「知識」開啟人生未來的旅程。

(中時 )