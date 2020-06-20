新北市蘆洲區一名郭姓女駕駛昨（19日）下午4時許，將車停靠在復興路上時，遭1名劉姓男子持刀闖入車內搶劫，她疑似因緊張猛踩油門，導致車輛暴衝到對向車道，撞上騎腳踏車的婦人及男國中生，造成2人重傷。劉男犯案後自知法網難逃，同日晚間在母親陪伴下前往警局門口，再自行走進派出所投案。

警方調查，38歲的劉嫌過去從事水電工作，目前無業，有搶奪及詐欺等前科，他疑因缺錢花用，19日下午從樹林騎車到蘆洲後，便在路上隨機找尋未上鎖的車輛下手；見23歲郭女剛買完水上車，劉男隨即試拉車門，見車門沒鎖便逕自闖進車內，同時拿出預藏的小刀架在被害人脖頸，並喝令對方開車。

光天化日下遭人搶劫，年僅23歲的郭女嚇得不知所措，疑因過度驚恐不自覺猛踩油門蛇行，導致車輛失控衝向對向車道，不慎撞上正準備過馬路的14歲黃姓國中生及60歲的陳姓單車女騎士。目擊者透露，國中生當時被撞飛至2層樓高，痛得當場倒地不起，雙腿也變形骨折，頭上還不斷冒出鮮血，而陳婦則是直接陷入昏迷。

撞擊現場一片狼藉。（圖／翻攝畫面）

事發後，黃男和陳婦分別被送往新光醫院和馬偕醫院救治，不過後者傷勢過於嚴重，目前正插管治療，尚未脫離險境，昏迷指數3；至於郭女則一臉驚恐地坐在路邊大哭，解釋自己是被人持刀強押，才會撞車。眼見事跡敗露，劉男趕緊逃離現場，就連做案用的刀具都來不及拿，直接遺留在汽車副駕駛座。

警方獲報後組成專案小組，以新建置的「雲龍系統」以車追人，很快便鎖定犯嫌身分，立即派員追緝；似乎自知法網難逃，劉男於同時晚間8時許，在母親陪同下前往板橋後埔所投案，隨後被帶回蘆洲分局訊問，全案依強盜罪、公共危險罪、傷害罪、毀損等罪嫌移送地檢署偵辦。

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(中時電子報)