針對歐美和澳洲所稱將破壞香港「一國兩制」原則的港版國安法，歐洲議會19日以565票贊成，34票反對，62票棄權的表決結果，通過一項決議，主張如果北京對香港實施新的國安法，歐盟應將北京告到海牙國際法庭。歐洲議會也呼籲，利用經濟槓桿來制止中國。

歐盟各國政府已經對港版國安全法表示嚴重關切，民主活動家，外交官和一些企業表示，這將損害香港的半自治地位，也損害其作為全球金融中心的作用。

歐洲議會通過一項決議，呼籲如果新的安全法在香港實施，歐盟及其成員國應該向國際法庭提起訴訟。

大陸官媒新華社報導，中國全國人大外事委員會發言人尤文澤表示，堅決反對歐盟的決議。他說，歐盟的決議嚴重歪曲了事實，構成了對香港事務的公開干預。

自星期四以來，中國人大的最高決策機構常委會一直在審查香港的新國家安全立法草案。新華社對常委會的初步報導說，該會議於星期六上午結束，但沒有提及香港。

歐洲議會的決議沒有約束力，但是它們提供的政治信號可以指導政策。該決議還呼籲歐盟考慮對中國實施經濟制裁。

該決議說，歐洲議會認為，「歐盟應該利用其經濟槓桿為手段，來挑戰中國對人權的鎮壓」。

歐盟領導人和大陸國務院總理李克強將於星期一通過視訊舉行峰會。

(中時 )