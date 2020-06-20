為遏止石虎路殺，降低事故發生率，公路總局與苗栗縣政府分別在台13甲、苗140線設置區間測速，皆預計7月完工，待通過交通部「區間平均速率執法系統基本功能規範」後啟用，但區間測速與固定式測速桿功能重複，縣警局因此將原台13甲的桿王，移至頭屋鄉台13線，預計11月正式執法。

苗140線、台13甲不僅超速案件頻傳，也是石虎路殺的熱門路段，區間測速設備預計7月完工、8月驗收，9、10月測試宣導，11月正式執法，縣警局交通隊指出，苗140線東西雙向16到25公里，以及台13甲南北雙向8.3至9.5公里及9.8至11公里，皆為速限60公里，夜間8時至隔日6時降為50公里。

區間測速與固定式闖紅燈及測速照相桿功能重複，縣警局因此將原台13甲造橋路段的桿王，移往頭屋鄉台13線曾發生A1事故的下坡路段設置，交通隊統計，新設固定桿周邊交通事故2019年有16件，今年也已發生11件，該處鄰近頭屋交流道與頭屋市區，車流量大、車速快，上下坡容易發生事故。

交通隊指出，頭屋鄉台13線新設固定桿，位在國道1號高架橋下方，執行南下車道的超速取締，預計下個月完工，9、10月測試宣導，11月執法，速限50公里。不過有民眾反映測桿設在橋柱後方根本看不到，交通隊解釋，桿體設在柱後是避免挨撞，屆時攝影器材會外露，前方也將依規定設置警語標誌。

另外，頭份市北橫公路正興路與水源路口，新增固定式闖紅燈及測速照相桿，速限50公里，預計7月完工、8月驗收，9、10月宣導期；苗栗市三角公園違規停車偵測執法，預計9月完工、10月測試宣導。兩者皆預定11月正式執法。

(中時 )