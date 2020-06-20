竟有這款渣父！台中市男子「阿漢」不但趁著女兒「小美」洗澡時潛入浴室，趁機猥褻20歲的親生女兒，還用手指性侵女兒得逞，事後向女兒辯稱「是要檢查你是不是處女」，「阿漢」雖否認犯行，但台中地院認為此舉罔顧人倫，依強制性交罪判處他3年4月刑期，可上訴。

判決指出，去年2月間，阿漢見小美在浴室洗澡，竟趁機進入浴室內、還為女兒搓背，期間並趁機襲胸，接著又以手指性侵女兒得逞，小美當下嚇壞了、不知如何反應，事後向弟弟、男友哭訴，感覺自己受到侵犯。

事發後隔日，小美傳訊息給阿漢，表示自己「感覺很不舒服」，也覺得這種行為「不是親子間該有的行為」，除強調不希望以後再發生，也告訴父親「希望你能明白，尊重我的身體」；阿漢則回覆「不會再發生了」、「抱歉，讓你嚇到」，並狡辯的解釋「是要檢查你是不是處女」。

志工代小美出庭時表示，小美確實遭父親侵犯，也知道此事為公訴罪，但父親是家庭的經濟支柱、不希望父親受司法責罰，說出來只是希望父親反省自己的行為。

但法官認為，阿漢的行為已經造成女兒身心難以磨滅的傷害，且其罔顧倫常、危害甚鉅，事後又未見悔過之意，仍依利用權勢趁機性交罪判處阿漢3年4月刑期。

(中時 )