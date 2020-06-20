基隆市立體育館於20日舉行基隆2020技藝達人市長盃暨世界美髮組織OMC國手權選拔賽，基隆市長林右昌出席活動，觀賞競賽模特兒走秀，應邀頒發技藝精湛奬，邀大家明年回到基隆來參與這場美麗的盛會，他也現場盛讚走秀的各位模特兒，已經擁有超越國際級的水準。

林右昌表示，基隆是一個不斷在蛻變的城市，這項全台灣最美麗的盛會，已經連續五年在基隆舉辦，得獎選手將代表台灣到國際參加比賽。這幾年來，他每一年都來參加，每一屆都有特色，看到整體成績跟表現，不斷進步。他說，特別看到模特兒精彩走秀表現，雖然他不是這領域的專業，但是只有一個字，覺得都很「美」。

林右昌跟大家分享，基隆市在明年九月底、十月初，要舉辦2021城市博覽會，希望明年的盛會，能在八月進行展演，可作為城市博覽會，會前會的暖身，大家精彩技藝、設計的創意，展現所有國人面前，讓大家看到台灣美藝，達到國際級水準。

(中時 )