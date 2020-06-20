因應新冠肺炎疫情，南韓政府5月底規定，搭乘大眾交通工具必須戴口罩，不過天氣逐漸炎熱，口罩開始戴不住，許多民眾不願意配合規定，一名年約50歲的男子，不滿司機、乘客提醒他戴口罩，竟抓狂吐口水、還咬司機脖子，傷勢嚴重到一度無法縫合。

日前這名男子在首爾欲搭社區公車，因為沒戴口罩，司機提醒要戴才能上車，這時男子內心已經有些許怒火，上車後與另外一名好心提醒的乘客起口角衝突，接著又對前來阻止糾紛的乘客嗆聲，期間罵髒話、甩對方巴掌、勒頸、還在其他人臉上吐口水。

當司機出面阻止衝突時，男子突然狠咬司機脖子，當場鮮血狂流，送醫後還因為傷勢太嚴重，無法馬上縫合。現場目擊者表示男子根本沒戴口罩，「上車被司機勸導後，開始怒嗆、毆打司機」。

最近民眾因為不戴口罩，起衝突的事件頻傳，首爾警察廳長李龍杓表示，會嚴懲未依規定戴口罩、擾亂交通秩序的乘客」。

(中時電子報)