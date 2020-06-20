台中麗寶樂園今天發生「搶救地心」雲霄飛車卡在半空中事件，15名遊客受困在設施顯得驚險。麗寶樂園表示，該設施非故障，而是因瞬間風速達安全標準而自動停止運作，遊客已被安全引導下來。

意外發生時，有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」，上傳斷軌列車卡住的照片，雲霄飛車至少一半懸在16層樓高的空中，還有列車上遊客從高處軌道走下來，畫面看起來相當驚險，許多網友留言表示「腿軟」、「卡在半空中，腳底發麻」、「叫我走下來我也不敢」。

(中時 )