腳軟！風速大卡住 麗寶斷軌列車卡半空 15遊客受困虛驚 17:182020/06/20 中時 陳淑娥 、 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 麗寶樂園發生「搶救地心」雲霄飛車卡在半空中事件。（摘自臉書〈爆廢公攝〉／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中麗寶樂園今天發生「搶救地心」雲霄飛車卡在半空中事件，15名遊客受困在設施顯得驚險。麗寶樂園表示，該設施非故障，而是因瞬間風速達安全標準而自動停止運作，遊客已被安全引導下來。 意外發生時，有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」，上傳斷軌列車卡住的照片，雲霄飛車至少一半懸在16層樓高的空中，還有列車上遊客從高處軌道走下來，畫面看起來相當驚險，許多網友留言表示「腿軟」、「卡在半空中，腳底發麻」、「叫我走下來我也不敢」。 (中時 ) #遊客 #麗寶 #麗寶樂園 #樂園 #設施 也許您會感興趣 社會熱門新聞 彰化76歲老翁檢出腦瘤 竟闖泰和平交道坐軌遭撞斃 - 社會 香港夫妻台東民宿燒炭輕生 留遺書「很抱歉造成台灣困擾」 - 社會 嚇！家門口地上裂出「神秘大洞穴」 進洞裡一探....「能蓋12棟房」 - 社會 陸軍206旅新兵睡夢中突暴斃 軍方出面說明了 - 社會 比冰箱還耗電！家中另1個「吃電怪獸」是… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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