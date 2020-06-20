新北市教育局今日在板橋區江翠國小舉辦新北學生「ㄎㄚˋ（卡）厲害」─數位校園體驗活動，教育局長張明文出席活動表示，8月將發放國高中職、國小學生全新改版學生卡，整合眾多功能，學生一卡在手，即享有交通優惠、數位簽到、數位投票、合作社小額支付、借閱圖書等功能，最快明年2月底全市上線。

張明文說，江翠國小為示範學校，學校師生已享有眾多功能，今日來驗收、體驗數位校園的便利性，其中數位簽到功能結合「新北校園通APP」，讓家長安心掌握孩子進出校園狀況，待設備添購、安裝後，最快明年2月底全市所有校園皆有簽到功能，最晚於明年8月完成。

江翠國小學生林芯吟說，搭捷運、騎Youbike、到合作社買東西吃，都只要用兒童卡就好，非常方便。

教育局表示，8月將發放國高中職生全新改版的數位學生證、國小生兒童卡，受惠學生超過38萬名，新北學生卡大幅增加學生的便利性，也將運用親師生平台記錄學生的學習歷程，讓教師能依孩子不同程度，安排個人化適性的學習內容，提供更好的學習品質。

(中時 )