桃園市平鎮區平興國中今天舉辦畢業典禮，卻有多名職生疑對校長黃光雄不滿，懷疑他包庇委外泳池廠商，教務、總務主任也在黃光雄上任後申請調職，還有多位國文老師選擇集體退休，師生們認為黃光雄讓學校行政系統瀕臨崩潰，舉牌抗議要求撤換不適任校長。

據了解，黃光雄在2015年接任平興國中校長，此後卻評價二極，先是花大錢整修校長室引發爭議，又因行事強硬、不聽校內老師意見，而導致多位老師調職退休。

此外，該校泳池因設備老舊，前年完成改善工程，卻在3月時傳出廠商以防疫為由拒絕開放，導致游泳隊成為在全中運前無法於校內練習，經協調後終於決定開放，場上卻優先供給校外人士和他校學生使用，種種因素導致師生嚴重不滿。

平興國中今日舉辦畢業典禮，有50名學生於典禮後，高舉「惡質廠商離開學校」、「師長優秀，校長作秀」看板，要求撤換不適任校長。桃園市教育局則表示，將派督察到校考察，若黃光雄不適任，會召開程序委員會討論去留。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)