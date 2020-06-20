與朋友們一起享受海邊茶席、溯溪或戶外瑜珈，在水金九聆聽山林、海洋、溪流的聲音。（黃金博物館提供／吳康瑋新北傳真）

水金九黃金山城具有療癒的奇幻能力，每位旅人來此都能得到不一樣的回饋，每一趟旅程都能帶來不一樣的風景。新北市立黃金博物館從7月開始到10月最適宜外出旅行的季節，陸續推出不同系列主題遊程，規劃路線包含水湳洞、祈堂老街、斜坡索道，或九份輕便路上五番坑等青春山海線上的特色景點，讓防疫期間久無出遊的朋友們，來一場具山海景致與人文風光的身心靈療癒之旅！

「山城治癒術」主題遊程，每個月針對不同族群推出特色遊程。7、8月即將登場的「小孩放電，爸媽放空之旅」及「陪孩子完勝暑假作業」一解父母暑假帶著孩子出遊的渴望，不但可以讓孩子放電，爸媽也可以放空，為暑假增添難忘記憶。9月的「後青春的山海派對」主題，提供年輕學子們在開學前，與朋友們一起享受海邊茶席、溯溪或戶外瑜珈，在水金九聆聽山林、海洋、溪流的聲音，透過大自然作為身心靈療癒方式。10月的「老朋友，迺九份」，歡迎樂齡長輩們相約三五好友或帶著家人，爬山、品茶、享受在地生活的慢文化，漫遊水金九，感受山城獨特的治癒魅力。

新北市立黃金博物館館長王錦華表示，黃金博物館為響應防疫旅遊，參考交通部觀光局防疫旅遊守則，辦理「山城治癒術」水金九文化旅行，推出10條路線、40梯次青春山海線的旅遊路線，提供民眾安心旅遊的選擇。遊程囊括山與海的人文景致，要讓民眾將全臺十大必訪景點之一的水金九美景，透過親身走訪來展開療癒系之旅。更多詳情請洽館方網站：http：／／user82349.psee.io／ST54U。

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