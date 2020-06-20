「網紅企業家」森田新書記者會，好友藝人黃小柔、 愛紗站台。（盧禕祺攝）

38歲日本籍女星愛紗與黃小柔今出席好友森田新書記者會，愛紗去年2月和小5歲的男模周洺甫（豆腐）結束3年短命婚。被問及有好感對象嗎？她大方承認「有不錯的朋友」，問她還排斥姊弟戀嗎？愛紗表示「年紀不會設限，但相處一定要有共同目標」！

好友黃小柔也在旁幫忙補充，「愛紗前陣子確實需要時間好調整腳步，現在心態可以給追了，身邊很多想追她的朋友蓄勢待發，但我建議她可以慢慢看不急，至少她現在願意開始出門認識新朋友，不然基本上她之前是足不出戶的」。

而黃小柔第二本書也剛完稿，原本預計年底發，但總編輯打來希望提前3個月截稿，讓黃小柔壓力大到尿血，醫生表示是免疫能力失調、腎臟些微水腫，但結完稿後黃小柔釋放壓力，身體也跟著好轉了！

愛紗去年因潮T合作認識森田，她非常佩服森田的能力與圈內的好人緣，讓公益捐款金額到達200萬。她還爆料森田外表看似工作能力強，喝種一定喝威士忌，不料竟然喝「妹酒」，令人跌破眼鏡。黃小柔也加碼透露，有次森田直播上半身穿西裝外套，下半身卻只穿四角褲，完全不怕走光，引人無限遐想。

森田25歲就存到人生10桶金「1000萬」，但曾有歌手夢的他，也為此賠過200萬元，他豁達表示人做過夢就好，以後不太想再發片。從代購起家，目前在內湖購入7字頭豪宅，加上裝潢就邁入8字頭，十分闊氣！但他說自己也不是人生勝力組，曾在1年多前被騙過500萬，現在仍有許多好友來借錢，但他秉持著「借急不救窮」的原則，訂定上限10萬元，慷慨說借了可以不還。

(中時 )