台船基隆廠共計160名員工於20日中午，頂著超過37度的高溫全副武裝在廠區內犧牲自己的午休時光來靜坐，怒喊希望董座下台。（吳康瑋攝）

台船基隆廠共計160名員工於20日中午，頂著超過37度的高溫全副武裝在廠區內犧牲自己的午休時光來靜坐，怒喊希望董座下台。（吳康瑋攝）

台船基隆廠160多名員工於20日中午在廠區頂著37度的烈日陽光在廠區靜坐抗議指出，政府提出國艦國造，前行政院副院長投入高雄市長補選的陳其邁去年還大開支票，保證未來20年國艦國造要投入高達5000億元，但工會爆出台船連4年虧損逾百億，現場抗議的員工擔心自己被迫移轉到高雄廠或裁減，設潛艦園區未蒙其利恐先受其害，生產線總縮減。

工會理事長藍許清指出，董事長鄭文隆上任後，經過4年時間虧損了120多億，讓台船公司差點走向倒閉，因此工會成員及全體理監事為拯救公司，希望董事長鄭文隆及總經理曾國正，應負起虧損的責任請辭董事長。

藍許清說，經調查發現，公司領導有缺失，不僅工程進度嚴重落後，導致建造的船艦遭受到高達14億元的逾期罰款，還更將從業員度的年考核暨獎金在未經協商的情況下，私自修正內容，「刪除全年全勤加 2 分之條文，及刪除考績獎金以一個月計，改以公司營運狀況而定，以一個月為上限」，他認為此舉已嚴重破壞勞、資雙方多年來所建立的和諧。

對此，台船副總周志明指出，勞方靜坐所表達的意見，資方都已聽到了，溝通的機制都在，資方需要在內部討論，並進行一些改革推動，他說，全球造船業現在都已來到谷底，如何減少虧損，須配合公司營運計畫，另外，包括潛艦園區計畫等改造計畫，都已在執行規畫，目前也規畫在園區的空地上，並不會影響現有生產業務，請員工不用擔心。

(中時 )