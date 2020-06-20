達爾膚(6523)受到大陸轉投資公司已不再併入合併報表及新冠肺炎疫情影響，營收呈年減表現，但在費用控管得宜之下，達爾膚第一季仍交出穩健的成績單，每股盈餘1.13元。5月份營收相較近期低點已逐步回升，面對疫情的挑戰及後疫情時代的商機，達爾膚聚焦線上通路及拓展海外市場，並加強與消費者溝通產品效能，持續看好下半年營運表現。

6月進入台灣618購物節，達爾膚聯手Yahoo!奇摩、momo購物網推出一連串優惠活動，並同步於DR.WU官網歡慶618，衝高買氣。7月起，配合振興三倍券上路，達爾膚亦將於實體通路推出一系列加碼方案，有機會持續帶動業績成長。

達爾膚每股配發現金股利3.86元，現金股利除息交易日為7月15日，最後過戶日為7月16日，停止過戶期間為7月17日至7月21日，除息基準日為7月21日，現金股利發放日為8月14日。

(時報資訊)