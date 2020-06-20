黃偉哲（左四）也現場頒發「台南資心回收站認證牌」給慈濟南市6處環保教育站。（李宜杰攝）

黃偉哲（右一）也視察慈濟安平環保教育站，並試玩由回收物製作的手足球。（李宜杰攝）

台南市民生資源回收率為53％，占全國第3，為了提升台南環保效率，台南市政府環保局20日與長年推動環保的慈濟慈善基金會，共同簽署環保合作備忘錄，透過5大項目推廣愛地球，此外，這也是全台第1個與慈濟簽署合作書的地方政府環保局。

環保局長謝世傑及慈濟慈善基金會副執行長熊士民，今（20）日在台南市黃偉哲、南市議員林美燕、沈震東、李啟維等人的見證下，於慈濟安平環保教育站簽署合作備忘錄，其中包括：推廣環境教育、推廣減廢日、慈濟環保站納入回收地圖網、回收兌換活動、慈濟提供回收量等5大項目，未來將由公私部門協力達成。

黃偉哲提到，慈濟的師兄師姊不管是在防疫、濟貧扶弱、資源回收上，成績斐然，是公部門及許多公務員效法的對象，因此才選擇慈濟作為推動環保工作的最佳夥伴，「發揮一加一大於二的乘數效應！」

今日代表簽署備忘錄的慈濟副執行長熊士民則指出，環保工作是一種信念，很高興能與南市環保局合作，透過「五管齊下」推動環境永續。他致詞時提到，垃圾是資源、是黃金，更是救地球的清流，並稱自己身上所穿的西裝、襯衫，「全是寶特瓶做的。」讓黃偉哲忍不住大力稱讚。

另外，黃偉哲今日也特別頒贈「台南資心回收站認證牌」給安平、安南、仁德、麻豆、人和、新營6處慈濟環保教育站，邀請加入全市3592處回收點。此外，為體恤回收業者多為弱勢族群，黃偉哲也現場贈送白米給362位資收業者，感謝他們辛苦付出。

(中時 )