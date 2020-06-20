◎桃機旅客過境演練 平板點餐、專人帶往免稅店

世界各國因應新冠肺炎疫情紛紛祭出邊境管制，台灣連續2個月沒有本土確診案例，航空業者向政府喊話少先開放國際旅客來台轉機，桃園國際機場公司昨演練旅客過境轉機，停留限制8小時以內，餐飲及免稅店方面都有禮賓專員，餐飲由平板點餐後送交旅客，想逛免稅店則由專人帶往，減少接觸。交通部表示，轉機流程下周將由中央流行疫情指揮中心拍板定案。

◎觀測日環食 科博館設置5轉播點

迎接21日將登場的天文奇觀「日環食」，國立自然科學博物館將舉辦相關活動，透過發放「日食扇」、DIY「太陽系拼圖方塊」及實際觀測解說等方式，盼教導民眾正確觀測天象的知識、提升對科學興趣，館方並將於科博館、金門高中、馬公高中等處設置轉播點，民眾可在YouTube線上觀看。

◎疫情解封！端午連假高雄觀光飯店近滿房

國內疫情解封後，即將迎來第一個端午連假，國旅剛性需求大，高雄多家觀光飯店近乎滿房，寫下後疫情時代以來最佳成績。高市觀光局在6月推出「城市探險月」開發多條遊程外，下階段鎖定安心旅遊、三倍券市場，推出促銷及活動，吸引更多觀光客。

◎女法官不滿電腦被偷看 怒告辦公室男法官

女法官告男法官！桃園地院20日驚傳遭桃園地檢署搜索，曾姓女法官不滿同辦公室的蔡姓男同事偷看她電腦，憤而提告，桃檢秘密蒐證多時，一舉發動搜索，桃園地院強調非偷拍、也與公務無關，是該男法官個人行為，會全力配合檢方調查。

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(中時電子報)