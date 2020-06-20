落石砸傷朔溪遊客，消防局隊員正趕往現場救援。（花蓮縣消防局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣消防局北埔分隊今天下午接獲民眾報案指稱，太魯閣國家公園內的花蓮縣秀林鄉黃金峽谷，有3名女遊客溯溪石，遭落石砸傷。因山路難行，徒步救援需耗時約4小時才能到場，也將視傷勢，通知空勤總隊必要時飛往現場救援。

太魯閣國家公園管理處初步了解，這個溯溪團約有12人，並未申請入園。

黃金峽谷位於秀林鄉三棧南溪內， 三棧南溪全長約23公里，切割著大理岩及片麻岩，形成各種獨特的地形景觀，動植物自然生態豐富，有「小太魯閣」之稱，不少民眾前往溯溪，但因該處屬於生態保護區，入園須向太魯閣國家公園提出申請。

今天下午1點20分，花蓮縣消防局北埔分隊，有3名女性溯溪遊客遭落石砸中，根據其他遊客表示，有一名遭落石擊中昏迷，另外兩名無法行走。

花蓮縣消防局副局長吳兆遠表示，目前救難小組已出發，約需4小時抵達事故地點，若接觸到傷者，將會先移到空曠地點，將視傷勢，通知空勤直升機是否能夠支援吊掛，若無法直升機吊掛，約需7、8個小時才能完成救援。

(中時 )