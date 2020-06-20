隨著現今社群網路興起，讓越來越多的網紅、直播主誕生，而有些人為了衝高影片的點閱率，不惜嘗試各種稀奇古怪的挑戰，日前在大陸有一名女子到山中直播吃蜂巢，結果下秒被蜜蜂狠狠地螫了一下，不久後就開始嚴重紅腫，整個上唇變成了「香腸嘴」，影片在網路上被瘋傳。

（圖／翻攝自秒拍）

根據《新浪新聞》報導，該名女直播主最近前往福建寧德霞浦的山中，在野外割下了一個蜂巢直接食用，影片中可見她絲毫沒有穿著任何裝備，起初還樂得喊：「好好吃喔！」下秒有隻蜜蜂停在她的臉上到處爬，離開前還不忘螫了一下，慘讓女直播主的嘴唇腫成了香腸嘴，就連喝水都會外漏，模樣相當驚人。

（圖／翻攝自秒拍）

網友紛紛留言關心，「趕緊去看醫生吧」、「看著都疼，這年頭賺錢不容易啊」、「原來電影裡梁朝偉的香腸嘴是真的」，不過也有人嚴厲斥責女直播主的行徑，「為了拍視頻也夠拼的」、「為了火，不惜一切代價」、「為了直播無下限」、「這種為了博關注度想紅啥事都做的出來，不用可憐她」。

（圖／翻攝自秒拍）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)