王、謝2名員工今年初自1家進口商離職，但卻私下將該廠商的客戶資料也偷走，還自立門戶另開公司與老東家打對台，以便宜3成價格，向這些老客戶販售和老東家一模一樣的女性私密清潔產品、乾洗髮用品等。進口商怒告後，刑事局今將2嫌逮捕送辦，檢方複訊後分以10萬、5萬元不等交保。

警方調查，王嫌（27歲）、謝嫌（35歲）原本於受害公司擔任業務主管、採購專員等，2人於今年3、4月間離職時，先將受害公司的客戶資料、通路商等業務機密寄到自己的電子信箱，之後更惡質地將這些資料刪除，讓老東家失去原屬於他們的資料。

警方查扣大批進口產品，認定其為贓證物。（圖／翻攝畫面）

2人隨即合夥另成立公司，靠竊得的客戶名單等做起生意，進貨後向客戶們兜售，表示「產品一樣，賣價卻比老東家便宜3成」。今年5月間，受害公司在業績大幅下滑下，終於清查出有商業機密外洩、被刪除等損失，向警方報案。

刑事局受理後開始調查，事證明確下日前將2嫌逮捕到案，並查扣乾洗髮噴劑近2萬瓶、電腦主機、存摺、發票、隨身碟等大批贓證物，詢後依背信、妨害秘密、妨害電腦使用、營業秘密法等罪嫌送辦，檢方也複訊後暫准2嫌交保。

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(中時電子報)