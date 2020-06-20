范瑋琪承認口罩戴反。（圖／翻攝自fanfan IG）

在 Instagram 查看這則貼文 昨天的是錯誤示範，謝謝網友們的指正，今天馬上修改錯誤，祝大家身體健康！～ 另外請忽略我兩天沒洗的油頭😷😷😷 范范范瑋琪（@fanfan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 20 日 上午 1:08 張貼

「范范」范瑋琪年初因批評蘇貞昌是「狗官」捲入口罩之亂，沉潛多日的她最近開始在IG現身，自曝這陣子胖了3公斤。昨(19日)她拍影片分享延長口罩壽命的方法，卻被網友抓包戴反成錯誤示範，今她開口道歉了，回應網友平時都是戴對的，昨一時失誤，「只能怪自己腦袋有破洞吧」。

范范日前曬出練琴影片，鬆口這陣子陪小孩胖了3公斤，被問神隱這段時間都在做什麼？她回應「我之前也不是躲起來呀！我只是給自己時間反省檢討的機會」，並請網友眼睛休息一下，高EQ迴避戰火。昨她拍影片分享口罩壽命的方法，卻被網友指出：「口罩戴反了也分享」，還有人諷刺：「妳不配戴台灣人的口罩」。

今范瑋琪再發影片，認錯說：「昨天的是錯誤示範，謝謝網友們的指正，今天馬上修改錯誤，祝大家身體健康！」有人虧她怎麼現在還會戴反，她無奈嘆說：「平常戴的都是正確的，那天不知道為什麼就不小心戴反了，老是這樣唉.....我也很懊惱，只能怪自己腦袋有破洞吧！」

(中時電子報)