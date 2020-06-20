南僑(1702)5月自結合併財報，營收淨額14.4億元，稅前淨利1.42億元，稅後淨利0.88億元，歸屬予母公司淨利0.85億元，歸屬予非控制權益淨利0.03億元。

前5月營收淨額64.53億元，稅前淨利3.87億元，稅後淨利2.13億元，歸屬予母公司淨利2.06億元，歸屬予非控制權益淨利0.07億元。（編輯整理：葉時安）

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