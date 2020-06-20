民進黨中常會在17日正式徵召陳代表民進黨參選高雄市長補選，民進黨立委陳亭妃隨即在臉書回顧她與陳其邁的點點滴滴，大讚陳其邁是個正義又溫暖的好哥哥，給她的照顧總是最多且最無私的。陳亭妃說，社會上發生任何不公不義的事情時，陳其邁總是衝第一個，總是把大家的事當作自己的事在關心。

2018年陳其邁敗選高雄市長時，陳亭妃回憶，陳其邁沒有將責任推給任何人，他將所有敗選的責任歸咎於他個人的努力不夠，讓各位疼惜他的支持者失望了，他很抱歉。他安撫了支持者的心，也為這座城市的對立劃下的句點，希望一切紛亂能夠到當晚結束，這就是他對家鄉始終的深愛。

對此，作家洛杉基指出，陳其邁和韓國瑜怎會一樣？陳其邁選輸了，就轉身到中央當行政院副院長；韓國瑜要是選輸了，乖乖回家給老婆養，當家庭煮男。洛杉基強調，一個是官二代兼貪二代，一個是窮二代兼買菜郎，怎麼會一樣？

(中時電子報)