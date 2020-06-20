「你能想像我都工作10年了，薪水還不到3萬元嗎？」回想過去領的薪水，王郁嘉仍有點鼻酸，尤其從事第一線服務工作容易受到大環境影響，無論景氣好不好，他們常常是最有感、也最無力的一群人。

從飲料店店員、奶粉推廣銷售員、百貨公司櫃姐、信用卡公司客服到旅遊業內勤人員，7年級生王郁嘉從事服務業經歷豐富，10年來在不同產業之間徘徊，卻始終找不到一份適合自己、安身立命的工作。王郁嘉過去容易因為薪水太低成「月光族」，不然就是高工時成為「爆肝族」，職場路走得相當辛苦。

王郁嘉苦笑說：「以前生意好的時候，需要常常加班到凌晨，才能處理完客戶的訂單，後來因疫情衝擊沒生意，前同事們在今年過年後不是被裁員，就是被迫放無薪假。」王郁嘉時常為失業在家的前同事們感到不捨，另一方面也慶幸自己選擇提早轉職。

加入永慶房屋後，王郁嘉的收入變高、時間變得彈性，常和男友到處旅行、享受人生。

「保障前9個月每月5萬元」拒當月光族！

以前常常加班到深夜，不僅生活作息不正常、身體也發出警訊，當時王郁嘉看著在永慶房屋擔任經紀人的男友黃世杰，時常和同事們揪團出遊，而且月薪都是她的2到3倍以上，這讓王郁嘉相當羨慕，在男友的推薦下，王郁嘉決定轉換人生方向。王郁嘉興奮的說：「我在生日那一天加入永慶哦，加入永慶後也彷彿獲得重生般的幸福生活。」

「永慶房屋保障業務新人前9個月的每月5萬元，讓我不用擔心又成為『月光族』。」王郁嘉在加入永慶房屋後，第3個月就順利成交，最高月收入10萬元，入職第一年就完成她過去從不敢奢望的百萬年薪夢。王郁嘉說，永慶房屋最吸引她的福利就是「幸福成家基金」，這份激勵獎金不限年資，只要績效到、繼續留任就能獲得，讓她可以好好犒賞自己與家人。

女生不靠體力活也能成為百萬經紀人！

王郁嘉回想當時家人對房仲工作的想法，她坦言媽媽一開始相當憂慮，擔心這份工作對女兒來說太辛苦，但好在男友以自己為例，分享永慶房屋透過科技工具與過去大家印象中的房仲工作大不同，經紀人工作更有效率，也不需要去路邊當三明治人，不用靠勞力活。透過系統工具加持，媒合買方與賣方購屋需求更方便快速。

除此之外，永慶房屋的「師徒制」，安排資深學長姐指導，不僅帶客戶看屋時有人陪，也能從學長姐的身上學習服務客戶的方法，讓工作變得安全又安心。王郁嘉說，她的師父廖文達個性溫和、做事嚴謹，並且按部就班的指導她依照公司進度學習，幫助她在短短3個月就能獨當一面，提供客戶專業服務。

王郁嘉(左一)和同事們感情好，大夥常常攜家帶眷出遊。

「彈性工作8小時」讓戀情加速熟成為「黃太太」

「加入永慶房屋後，我和另一半感情越來越好。」由於永慶房屋提倡「彈性工作8小時」，在店長協調下，同仁依個人需求彈性的選擇上班時間，因此王郁嘉和男友在休假之餘，時常安排連假出遊行程，兩人約會時間越來越多，感情也急速增溫，他們在今年3月完成結婚登記手續，王郁嘉從女朋友身份正式變成「黃太太」，成為許多人羨慕的「永慶班對」。

王郁嘉說，由於門市許多同仁都已成家立業，所以店長協調休假時也更加靈活與人性化，同仁們都會相互照應，讓所有夥伴都能專心衝刺事業，同時也兼顧家庭，這種幸福企業的工作環境，讓王郁嘉和團隊夥伴們都能屢創佳績。

王郁嘉因為選擇永慶開始幸福人生，她也鼓勵轉職者為人生做出對的選擇。

回首過去10年，王郁嘉充滿感恩，過去累積的人脈與溝通能力，現在也在工作上發酵。王郁嘉計畫逐一完成結婚、生子和買房的目標，並鼓勵轉職者：「做對選擇就成功了一半。」她一步一腳印的實現夢想，也歡迎更多人加入，一起書寫屬於自己的成功故事。

王郁嘉(圖右二)與先生黃世杰(圖中)在今年3月份修成正果，成為眾人羨慕的「永慶班對」。

(中時電子報)