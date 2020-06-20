前高雄市長韓國瑜任內的民政局長曹桓榮日前到市選委會領表，表態參加市長補選，他認為這次市長補選，國民黨必須要有更多人來面對和承擔。消息曝光後，資深媒體人姚惠珍在政論節目中提到，此舉其實就是開放說，「我韓家軍有一個聲音、有一個影子在，讓你勿忘我，就我看來，國民黨對於補選這一局，沒有心在這一局，反而明年的黨主席，已經是鳴槍起跑...」。

其實曹桓榮前往領表的動作，被認為是韓團隊出征，而被問到和韓國瑜暫時沉澱作法衝突？曹桓榮則是表示，並不擔心會被外界做文章或再拿出來消費，只是想延續韓團隊的清廉、認真、有心服務做事的精神。而姚惠珍昨(19日)在政論節目《新聞面對面》表示，曹桓榮直接去領表，但表態最終會接受黨中央決定的人選，其實就是開放說 ，「我韓家軍有一個聲音、有一個影子在，讓你勿忘我。」

另外，姚惠珍舉例，「譬如說江啟臣人家要去領表，人家連跟你講一聲都沒有，你都完全不知道，顯然是把你弱化、沒有把你看在眼裡，主子現在位置還不是很穩，某一種程度上，就韓國瑜的角度來看，我未來看明年黨主席選舉，江啟臣不是我的一個目標」。

而姚惠珍也說，「現在他們黨內已經有另外一個聲浪，萬一議長席位丟掉，可能主席是不是要負起責任...」；對此，節目主持人謝震武質疑為何不讓副議長陸淑美扶正就好?姚惠珍則認為，「國民黨內可能有自己的聲音在彼此較勁當中...」。

(中時電子報)