趙于蝶獨創的「獨角獸文」。（國昌國中提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄國昌國中畢業生趙于蝶從小對「獨角獸」富有特殊情感，喜愛繪畫的她，畫作超過千幅，雖然趙于蝶出身於貧困單親家庭，但沒有因此放棄繪畫夢想，反而在逆境中力爭上游，靠著比別人多的努力，在眾多美術高手中脫穎而出，高中考取正規美術班。

由於爸爸年輕早逝，家中只剩媽媽獨力扶養子女，孝順的趙于蝶一直用心陪伴媽媽生活與成長，因為家境貧困，趙于蝶從未受過正規的繪畫教育，僅靠著自己的繪畫靈感及天分不斷練習，她在困境中努力不屑的精神感動許多人，如今考上正規美術班，趙于蝶既興奮又期待。

因為母親身體狀況不佳，趙于蝶一邊照顧著媽媽，一邊拿起畫筆，畫出對媽媽的憐惜與對父親的思念，她的畫作至今已累積上千幅，圖畫中獨角獸無違和的出現，猶如她不畏逆境帶著希望與夢想勇敢面對人生，傳遞給大家溫暖與正能量的態度，小小年紀就能完整詮釋如此成熟的畫風，令大家相當驚豔。

趙于蝶對獨角獸情有獨鍾，幾乎每件作品中都會有獨角獸出現在她的繪畫中，今年國中會考前，趙于蝶特別為全校考生繪製「考生應備用品圖」，提醒同學考試必帶用品，加入獨角獸元素格外吸睛，廣受全校師生廣受好評；畢業前更利用自創的「獨角獸文」，以獨特的方式寫下對老師與同學國中3年來的感恩與珍惜，讓大家感動不已。

如今考上正規美術班，趙于蝶表示，進入美術班後，她將會在最熱愛的繪畫上更努力專研，也會繼續手持畫筆，畫出對這世界的感動，用她的創作感謝幫助過她的人，希望有朝一日可以回饋社會，讓無限關愛永遠流傳。

「獨角獸文」是趙于蝶自創的另一種文字符號，由於不好意思以文字直接表達對師長與同學或家人的愛與情感，她才以最愛的獨角獸外型聯想出各種符號，透過這些符號線條，能夠直接比對注音符號，找到所有的文字內容。

(中時 )