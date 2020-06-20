蘇花改20日調整速限規定，首日的行車狀況相當良好，無重大違規事件。（本報資料照）

蘇花改「蘇澳至東澳」等部分路段最高速限從20日起正式提高速限至70公里，同時訂出最低速限50公里的新規定，根據四區工程處交通管理中心監測結果，速限變更首日蘇花改的行車狀況十分良好，警方則表示，只有零星車輛有違規超速的情況，但並沒有出現因低於速限而遭取締的龜速車。

蘇花改此次速限調整的路段包括「蘇澳至東澳段」、「南澳至和平段」、「和中至大清水段」；至於蘇花改兩側端點行車速限因考量與舊蘇花公路銜接，速限調整後介於時速50至60公里。

四區工程處交控中心主任陳國正表示，蘇花改速限調整的首日，因為要補班補課，蘇花改的車流量並不大，整體的行車狀況相當良好，也沒有發生交通事故，至於下星期的端午連假，預估車流量將會暴增，在車流量過大的情況下，即使速限提升至70公里，紓解車潮的效果恐怕看不大出來。

宜蘭縣政府警察局交通隊長黃文泰表示，蘇花改速限調整首日有幾件零星違規超速的車輛，依違規的情形判斷應是駕駛人「不小心」，沒有注意到車速，並非是惡意超速，另外也沒有出現龜速車被罰的違規案件。

黃文泰表示，蘇花改是全國唯一設有最低速限的省道，且南下、北上共有10支科技執法的測速取締拍照，只要有違規情形一定會被拍下來，提醒駕駛人不要心存僥倖，此外，現行法令只對於行車最高速限定有「寬限值」，最低速限部分則沒有相關關定，因此除非出現塞車情形，否則千萬不要讓車速低於速限規定，以免受罰。

(中時 )